Антон Шиндер покинул «Амкар»

Нападающий Антон Шиндер, перешедший в «Амкар» прошлым летом, продолжит свою карьеру в Европе. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«После завершения процедуры отзаявки из РФПЛ состоится переход футболиста в новую команду. ФК «Амкар» благодарит футболиста за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», - говориться в официальном сообщении пресс-службы пермского клуба.

Напомним, что Шиндер сыграл за «Амкар» восемь матчей в чемпионате России.