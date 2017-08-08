Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Шиндер покинул «Амкар»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Нападающий Антон Шиндер, перешедший в «Амкар» прошлым летом, продолжит свою карьеру в Европе. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«После завершения процедуры отзаявки из РФПЛ состоится переход футболиста в новую команду. ФК «Амкар» благодарит футболиста за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», - говориться в официальном сообщении пресс-службы пермского клуба.

Напомним, что Шиндер сыграл за «Амкар» восемь матчей в чемпионате России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Москалев обслужит матч «Тосно» – ЦСКА вместо Турбина. Арбитры 5-го тура РФПЛРФС опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах пятого тура чемпионата России.«Амкар»: На Неймара нам бы пришлось копить 18 лет«Амкар» на клубной странице в instagram объявил о том, что не смог побороться за бразильского нападающего Неймара, который в итоге перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».Исполнительный директор «Амкара»: На трансферную кампанию у нас ноль рублей и ноль копеекИсполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, почему команда так неудачно начала сезон.Гаджи Гаджиев: Если такие ошибки будут продолжаться – поведем борьбу за выживаниеГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в четвертом туре РФПЛ.
Футбол
Видео дня: Шнуров переделал припев «В Питере – пить» в честь победы «Зенита» над «Спартаком»
Хоккей
ЦСКА в контрольном матче обыграл «Женеву-Серветт»
Футбол
Александр Кокорин: После Лиги Европы не могли не выиграть у «Спартака»
MMA
Менеджер Емельяненко: Александр сбросил 13 килограмм
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Антон Шиндер
Антон Шиндервсе новости