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Сергей Шубенков: Разочарование присутствует – хотелось титул защитить

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Россиянин Сергей Шубенков поделился эмоциями от второго места на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.

- Пять барьеров «топил», лидировал по полной программе. Обычно проигрываю со старта, потом нагоняю. Тут было все наоборот. Омар на финише догнал. Не знаю, что сказать - результат вроде бы не совсем мой, 13,14. Но все равно быстро, соревнования тяжелые. Но все закончилось на мажорной ноте, и я на позитиве. Хотя, конечно, разочарование присутствует - хотелось титул защитить.

Но все равно - четвертый чемпионат мира, полный набор медалей (бронза на ЧМ-2013 в Москве, золото на ЧМ-2015 в Пекине). Конечно, два золота было бы лучше, но надеюсь, шанс отыграться у меня будет. Маклеода-то мне надо где-то порвать! - передает слова Шубенкова «Р-Спорт».

Напомним, что российский спортсмен в финальном забеге показал результат 13,14 секунды. Золото выиграл Омар Маклеод из Ямайки, пробежавший дистанцию за 13,04 секунды.

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