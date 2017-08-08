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Александр Жуков: Медаль Шубенкова важна для всей российской команды с точки зрения психологии

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.

- Блестяще, после такого перерыва смог выиграть медаль, боролся за победу. Эта первая награда, она очень важна. Такое достижение, это психологически важно для всей нашей команды.

Для Шубенкова это прекрасный результат, просто молодец, но представитель Ямайки показал лучшее время сезона. Впереди у нас еще есть все шансы на медали, например, в прыжках в высоту у женщин. И еще раз самые искренние поздравления Шубенкову, просто молодец, - передает слова Жукова ТАСС.

Напомним, что российский спортсмен в финальном забеге показал результат 13,14 секунды. Золото выиграл Омар Маклеод из Ямайки, пробежавший дистанцию за 13,04 секунды.

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