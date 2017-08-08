Марсело: Разница между Зиданом и Моуринью в трофеях, которые выиграл «Реал»

Защитник «Реала» Марсело перед матчем за Суперкубок Европы с «Манчестер Юнайтед» сравнил тренеров команды Зинедина Зидана и Жозе Моуринью.

«Мы в хорошей форме, так как хорошо поработали над физическими кондициями. Мы в предвкушении игры. Этот матч – отличный приз за победу в Лиге чемпионов. Сделаем все, чтобы победить во вторник.

Нам не так важно, кто у нас в соперниках. Мы знаем, что у них очень хорошая команда. В межсезонье нам довелось сыграть с ними, но теперь будет все по-другому.

Разница между Зиданом и Моуринью? Она, конечно, есть. Но сложно ее обозначить. Я играл под руководством Моуринью, он отличный тренер и помогал нам биться за титулы. То же самое и с Зиданом. А разница между ними в трофеях, который выиграл «Реал», – приводит AS слова Марсело.

Напомним, матч «Реал» – «Манчестер Юнайтед» пройдет во вторник на стадионе «Филипп II» в Скопье. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча