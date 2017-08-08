«Ювентус» проявляет интерес к Ковачичу
Полузащитник «Реала»
Матео Ковачич входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Чемпионы Италии рассматривают варианты усиления средней линии. В числе кандидатов также называются Блез Матюиди («ПСЖ»), Стивен Н’Зонзи («Севилья») и Андре Гомеш («Барселона»).
«Ювентус» давно следит за Ковачичем. И не исключено, что в нынешнее межсезонье итальянцы предпримут попытку заполучить 23-летнего хорвата.
«Реал» пока не собирается расставаться с Ковачичем, но в будущем позиция чемпионов Испании может измениться.
Напомним, Ковачич провел в Италии два с половиной сезона (2013-2015) за «Интер» и забил пять голов в 80 матчах.
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