«Ювентус» проявляет интерес к Ковачичу

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич входит в сферу интересов «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Чемпионы Италии рассматривают варианты усиления средней линии. В числе кандидатов также называются Блез Матюиди («ПСЖ»), Стивен Н’Зонзи («Севилья») и Андре Гомеш («Барселона»).

«Ювентус» давно следит за Ковачичем. И не исключено, что в нынешнее межсезонье итальянцы предпримут попытку заполучить 23-летнего хорвата.

«Реал» пока не собирается расставаться с Ковачичем, но в будущем позиция чемпионов Испании может измениться.

Напомним, Ковачич провел в Италии два с половиной сезона (2013-2015) за «Интер» и забил пять голов в 80 матчах.