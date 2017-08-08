Стадион имени Ленина в Хабаровске готов к матчу с «Анжи»
«СКА-Хабаровск»
объявил о готовности стадиона имени Ленина к матчу пятого тура премьер-лиги с «Анжи».
«Поле Стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков», – сообщает официальный твиттер дальневосточной командой.
Поле Стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков. pic.twitter.com/5mqqWiGlnV— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 8 августа 2017 г.
Накануне твиттер «Анжи» опубликовал фотографию затопленного из-за сильного ливня поля стадиона.
Поле стадиона в Хабаровске прямо сейчас pic.twitter.com/WYkro8RSgY— ФК «Анжи» (@fc_anji) 7 августа 2017 г.
Напомним, во вторник «СКА-Хабаровск» проведет свою вторую домашнюю игру в сезоне. В первом домашнем матче дебютанты премьер-лиги потерпели поражение от «Зенита» (0:2).
Матч «СКА-Хабаровск» – «Анжи» пройдет 8 августа. Начало – 11:00 (мск).
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция