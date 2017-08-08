Стадион имени Ленина в Хабаровске готов к матчу с «Анжи»

Главные тренеры «СКА-Хабаровска» и «Анжи» Алексей Поддубский и Александр Григорян назвали стартовые составы команд на матч пятого тура премьер-лиги.

«СКА-Хабаровск» – «Анжи». Стали известны составы команды Главные тренеры «СКА-Хабаровска» и «Анжи» Алексей Поддубский и Александр Григорян назвали стартовые составы команд на матч пятого тура премьер-лиги.