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«Фенербахче» интересуется Жулиано

Источник:  Sporx.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано попал в сферу интересов «Фенербахче», сообщает Sporx.com.

Турецкий клуб готов заплатить за бразильца 9 миллионов евро.

Напомним, ранее Жулиано заявил, что хочет уйти из «Зенита», так как получает мало игровой практики при новом тренере Роберто Манчини. В петербургский клуб бразилец перешел из «Гремио» в 2016 году. За это время он провел 30 матчей в РФПЛ и забил 8 голов. Контракт полузащитника с «Зенитом» действует до конца сезона-2019/20.

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