«Фенербахче» интересуется Жулиано
Источник: Sporx.comКомментарии
Полузащитник «Зенита»
Жулиано попал в сферу интересов «Фенербахче», сообщает Sporx.com.
Турецкий клуб готов заплатить за бразильца 9 миллионов евро.
Напомним, ранее Жулиано заявил, что хочет уйти из «Зенита»,
так как получает мало игровой практики при новом тренере Роберто Манчини. В
петербургский клуб бразилец перешел из «Гремио» в 2016 году. За это время он
провел 30 матчей в РФПЛ и забил 8 голов. Контракт полузащитника с «Зенитом»
действует до конца сезона-2019/20.
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