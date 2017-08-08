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«СКА-Хабаровск» – «Анжи». Стали известны составы команды

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Главные тренеры «СКА-Хабаровска» и «Анжи» Алексей Поддубский и Александр Григорян назвали стартовые составы команд на матч пятого тура премьер-лиги.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Черевко, Баляйкин, Корян, Маркович, Дедечко, Наваловский.

Запасные: Криворучко, Никифоров, Христов, Тишкин, Кобялко, Калинский, Друзин, Федотов, Гришко, Казанков, Савичев.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия, Базелюк.

Запасные: Будаков, Багаев, Кацаев, Тетрашвили, Мамтов, Долгов, Хадарцев.

Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Анжи» пройдет 8 августа на стадионе имени Ленина. Начало – 11:00 (мск).

Матч

СКА-Хабаровск - Анжи

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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