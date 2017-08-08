«СКА-Хабаровск» – «Анжи». Стали известны составы команды
Главные тренеры «СКА-Хабаровска»
и «Анжи» Алексей Поддубский и Александр Григорян назвали стартовые составы
команд на матч пятого тура премьер-лиги.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Черевко, Баляйкин, Корян, Маркович, Дедечко, Наваловский.
Запасные: Криворучко, Никифоров, Христов, Тишкин, Кобялко, Калинский, Друзин, Федотов, Гришко, Казанков, Савичев.
«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия, Базелюк.
Запасные: Будаков, Багаев, Кацаев, Тетрашвили, Мамтов, Долгов, Хадарцев.
Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Анжи» пройдет 8 августа на стадионе имени Ленина. Начало – 11:00 (мск).
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
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