«СКА-Хабаровск» – «Анжи». Стали известны составы команды

«СКА-Хабаровск» объявил о готовности стадиона имени Ленина к матчу пятого тура премьер-лиги с «Анжи».

Стадион имени Ленина в Хабаровске готов к матчу с «Анжи»

Стадион имени Ленина в Хабаровске готов к матчу с «Анжи» «СКА-Хабаровск» объявил о готовности стадиона имени Ленина к матчу пятого тура премьер-лиги с «Анжи».