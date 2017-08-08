«Тамбов» интересуется капитаном «Тосно» Кашчеланом
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Полузащитник «Тосно»
Младен Кашчелан сообщил о возможности перехода в клуб ФНЛ «Тамбов».
– Да, мой переход в «Тамбов» вероятен, однако, как о
свершившемся факте, о нем говорить еще рано, – приводит слова Кашчелана «Матч
ТВ».
Напомним, Кашчелан выступает за «Тосно» с 2016 года. В
составе команды из Ленинградской области он провел 49 матчей и забил 2 гола.
«Тосно» с 3 очками занимает 12-е место в РФПЛ, «Тамбов» с девятью баллами идет на девятом месте в ФНЛ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически