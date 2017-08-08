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«Тамбов» интересуется капитаном «Тосно» Кашчеланом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан сообщил о возможности перехода в клуб ФНЛ «Тамбов».

– Да, мой переход в «Тамбов» вероятен, однако, как о свершившемся факте, о нем говорить еще рано, – приводит слова Кашчелана «Матч ТВ».

Напомним, Кашчелан выступает за «Тосно» с 2016 года. В составе команды из Ленинградской области он провел 49 матчей и забил 2 гола.

«Тосно» с 3 очками занимает 12-е место в РФПЛ, «Тамбов» с девятью баллами идет на девятом месте в ФНЛ.

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