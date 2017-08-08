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Сергей Фурсенко: «Зенит» будет играть только на стадионе «Санкт-Петербург»

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко опроверг информацию о том, что петербургский клуб может провести несколько матчей на стадионе «Петровский».

– У меня нет информации, что «Зенит» вернется на «Петровский». Клуб будет играть только на стадионе «Санкт-Петербург», – приводит слова Фурсенко ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» будет проводить домашние матчи на «Петровском» из-за ремонта крыши на арене «Санкт-Петербург».

Первый официальный матч на новом стадионе сине-бело-голубые провели против «Урала» весной 2017 года. С сезона-2017/18 все домашние матчи «Зенит» играет на арене в западной части Крестовского острова.

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