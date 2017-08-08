Сергей Фурсенко: «Зенит» будет играть только на стадионе «Санкт-Петербург»
Источник: ТАССКомментарии
Президент «Зенита»
Сергей Фурсенко опроверг информацию о том, что петербургский клуб может
провести несколько матчей на стадионе «Петровский».
– У меня нет информации, что «Зенит» вернется на
«Петровский». Клуб будет играть только на стадионе
«Санкт-Петербург», – приводит слова Фурсенко ТАСС.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит»
будет проводить домашние матчи на «Петровском» из-за ремонта крыши на арене «Санкт-Петербург».
Первый официальный матч на новом стадионе сине-бело-голубые
провели против «Урала» весной 2017 года. С сезона-2017/18 все домашние матчи «Зенит»
играет на арене в западной части Крестовского острова.
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