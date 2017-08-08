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Молодежки «Ростова» и «Динамо» сыграют в сорокоградусную жару

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 5-го тура молодежных команд «Ростова» и «Динамо» пройдет в экстремальных погодных условиях.

Начало матча запланировано на 15:30. В это время в Батайске ожидается 40 градусов тепла. Стоит отметить, что команды будут играть на искусственном поле. 

Стоит отметить, что изначально игра была запланирована на 17 часов, но по просьбе москвичей матч сдвинули. Причина – обратный самолет «Динамо» в Москву.

Напомним, что игра основных составов пройдет завтра. Начало в 20:00 мск.

Матч

Ростов (мол) - Динамо (мол)

Место и дата

08 августа 15:30, Локомотив, Онлайн-трансляция

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