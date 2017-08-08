Макарова претендует на звание лучшей теннисистки июля

Официальный сайт WTA опубликовал номинантов на звание лучшей теннисистки июля.

В число претендентов попали Мэдисон Киз (США), Екатерина Макарова (Россия) и Катерина Синякова (Чехия).

В июле 22-летняя Киз стала победительницей турнира Bank of the West Classic в Стэнфорде. 29-летняя Макарова завоевала титул на Citi Open в Вашингтоне. А 21-летняя Синякова выиграла Ericsson Open в Баштаде, выбив из борьбы трех соперниц из Топ-20 – Анастасию Севастову (Латвия), Каролин Гарсию (Франция) и Каролин Возняцки (Дания).

Напомним, ранее игроками месяца по итогам голосования на сайте WTA были признаны Серена Уильямс (январь), Элина Свитолина (февраль), Елена Веснина (март), Лаура Зигемунд (апрель), Симона Халеп (май), Гарбинье Мугурусу (июнь).