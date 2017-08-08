Александр Тукманов: Мы не ставили задачу победить в кубке. У нас цель – выход в ФНЛ
Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал вылет команды из Кубка России. В матче 1/64 финала торпедовцы дома проиграли «Чертаново» со счетом 1:2.
– Что можете сказать о матче?
– Об игре скажет главный тренер. Результат огорчителен для меня.
– Для «Торпедо» «Чертаново» в последнее время стало сложным соперником – в прошлом сезоне не пустило в ФНЛ, теперь выбило из кубка. В чем причина?
– Это вопрос скорее к тренеру, чем ко мне. Меня лучше спрашивать по организации.
– Какие теперь остались у «Торпедо» цели в сезоне? Выход в ФНЛ?
– Мы не ставили задачу победить в кубке. У нас цель – выход в ФНЛ. Собственно и все.
– Тяжело играть в зоне, где выступает «Арарат», который подписал нескольких бывших футболистов сборной России?
– Мы с ними пока не играли, не знаем их. Футболисты там хорошие собраны, а как сложится матч – покажет очная встреча.
– Игорь Колыванов недавно возглавил «Торпедо». Довольны ли его работой?
– Вполне, – сказал Тукманов в интервью «Евро-футбол.ру».
Матч
Торпедо - Чертаново - 1:2 (0:0)
Место и дата
07 августа 18:30, Сатурн, Онлайн-трансляция