Александр Тукманов: Мы не ставили задачу победить в кубке. У нас цель – выход в ФНЛ

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал вылет команды из Кубка России. В матче 1/64 финала торпедовцы дома проиграли «Чертаново» со счетом 1:2.

– Что можете сказать о матче?

– Об игре скажет главный тренер. Результат огорчителен для меня.

– Для «Торпедо» «Чертаново» в последнее время стало сложным соперником – в прошлом сезоне не пустило в ФНЛ, теперь выбило из кубка. В чем причина?

– Это вопрос скорее к тренеру, чем ко мне. Меня лучше спрашивать по организации.

– Какие теперь остались у «Торпедо» цели в сезоне? Выход в ФНЛ?

– Мы не ставили задачу победить в кубке. У нас цель – выход в ФНЛ. Собственно и все.

– Тяжело играть в зоне, где выступает «Арарат», который подписал нескольких бывших футболистов сборной России?

– Мы с ними пока не играли, не знаем их. Футболисты там хорошие собраны, а как сложится матч – покажет очная встреча.

– Игорь Колыванов недавно возглавил «Торпедо». Довольны ли его работой?

– Вполне, – сказал Тукманов в интервью «Евро-футбол.ру».