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Ингасон – лучший игрок «Ростова» в матче с «Анжи»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбрали лучшего игрока команды в игре 4-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).

По его итогам первое место занял защитник Сверрир Ингасон.

Напомним, что в ближайшем матче «Ростов» дома сыграет с «Динамо». Матч начнется 9 августа в 20:00 мск.

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