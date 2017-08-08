Ингасон – лучший игрок «Ростова» в матче с «Анжи»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбрали лучшего игрока команды в игре 4-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).
По его итогам первое место занял защитник Сверрир Ингасон.
Напомним, что в ближайшем матче «Ростов» дома сыграет с «Динамо». Матч начнется 9 августа в 20:00 мск.
Защитник нашей команды @SverrirIngi лучший игрок желто-синих в матче с "Анжи". Такой выбор сделали посетители официального сайта#мыростов pic.twitter.com/VulmAIzE6M— Football Club Rostov (@rostovfc) 8 августа 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически