«Динамо» продолжит играть в «Парке Легенд»
Источник: ХК «Динамо» (Москва)Комментарии
Московское «Динамо»
подтвердило, что продолжит выступать на арене «ВТБ Ледовый дворец».
Руководство клуба достигло договоренности с «Парком Легенд» о том, следующий сезон команда проведет на льду арены.
Напомним, в межсезонье клуб перешел под управление новой юридической структурой – ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва).
Добавим, что бело-голубые откроют сезон домашней серией против «Витязя» (Московская область), ЦСКА, «Слована» (Братислава) и «Йокерита» (Хельсинки).
Матчи пройдут 23, 25, 27 и 29 августа соответственно.
«Динамо» выступает на арене «ВТБ Ледовый дворец», начиная с сезона 2015/2016.
Также на этой арене домашние матчи будет проводить «Спартак».
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