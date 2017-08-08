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«Динамо» продолжит играть в «Парке Легенд»

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Московское «Динамо» подтвердило, что продолжит выступать на арене «ВТБ Ледовый дворец».

Руководство клуба достигло договоренности с «Парком Легенд» о том, следующий сезон команда проведет на льду арены.

Напомним, в межсезонье клуб перешел под управление новой юридической структурой – ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва).

Добавим, что бело-голубые откроют сезон домашней серией против «Витязя» (Московская область), ЦСКА, «Слована» (Братислава) и «Йокерита» (Хельсинки).

Матчи пройдут 23, 25, 27 и 29 августа соответственно.

«Динамо» выступает на арене «ВТБ Ледовый дворец», начиная с сезона 2015/2016.

Также на этой арене домашние матчи будет проводить «Спартак».

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