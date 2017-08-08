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«Ливерпуль» хочет включить Андре Гомеша в сделку по Коутиньо

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может перейти в «Ливерпуль» в рамках сделки по переходу бразильца Филиппе Коутиньо в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, «Ливерпуль» отклонил первое предложение «Барселоны» в размере 70 миллионов евро плюс еще десять миллионов в качестве бонусов. «Красные» продолжают настаивать, что продадут 25-летнего полузащитника только за 100 миллионов.

При этом главный тренер команды Юрген Клопп старается всячески заблокировать трансфер, однако сам игрок не против продолжить карьеру в «Барселоне», и переговоры между клубами, наверняка, продолжатся.

В качестве альтернативы «Ливерпуль» предлагает включить в сделку полузащитника Андре Гомеша. Этот вариант не устраивает «Барселону», так как новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде рассчитывает, что португалец сможет раскрыться в своем втором сезоне в команде.

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