Президент «Лиона»: Покупка Неймара негативно скажется на экономике футбола

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает, что покупка Неймара «ПСЖ» скажется негативно на экономике.

«Я вовсе не враг «ПСЖ», я уважаю Насера (Аль-Хелаифи – президента «ПСЖ» – прим. ред.), у которого такие колоссальные средства, – сказал в интервью еженедельнику FranceFootball Ола. – Просто я стараюсь смотреть на вещи глубже. На первый взгляд покупка Неймара «ПСЖ» – это хорошо во всех отношениях, все довольны. Но, боюсь, это событие скажется негативно на экономике вообще и футбола в частности. Я уже больше тридцати лет руковожу «Лионом». Когда все начиналось, наш бюджет был порядка 2 миллиона евро. Теперь он – 250 миллионов. Но ведь есть клубы, у которых бюджет в три раза больше нашего, это такой мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент».

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.