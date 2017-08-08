«Сент-Этьен» арендует Эрнани с правом выкупа за 12 миллионов евро

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о возможном трансфере Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Экс-наставник «Ливерпуля»: Не думаю, что Коутиньо способен отказать «Барселоне»

Экс-наставник «Ливерпуля»: Не думаю, что Коутиньо способен отказать «Барселоне» Бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о возможном трансфере Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может перейти в «Ливерпуль» в рамках сделки по переходу бразильца Филиппе Коутиньо в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

«Ливерпуль» хочет включить Андре Гомеша в сделку по Коутиньо

«Ливерпуль» хочет включить Андре Гомеша в сделку по Коутиньо Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может перейти в «Ливерпуль» в рамках сделки по переходу бразильца Филиппе Коутиньо в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.