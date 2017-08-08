«Сент-Этьен» арендует Эрнани с правом выкупа за 12 миллионов евро
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Полузащитник «Зенита»
Эрнани проведет следующий сезон на правах аренды в «Сент-Этьене», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Официально о сделке будет объявлено 9 августа.
Напомним, Эрнани перешел в «Зенит» зимой 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 8 миллионов евро. За это время он провел 9 матчей в составе петербургского клуба.
Портал transfermarkt.de оценивает стоимость полузащитника в 4 миллиона евро.
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