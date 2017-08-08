«Атлетико» продлит контракт с Облаком, сумма отступных составит 150 млн евро

Тренерский штаб мадридского «Атлетико» доволен игрой голкипера сборной Словении Яна Облака.

Как сообщает Marca, испанский клуб не собирается продавать вратаря этим летом. Согласно источнику, руководство планирует продлить контракт с футболистом. По новому соглашению сумма отступных за голкипера составит 150 млн евро.

Ранее сообщалось, что Облак может перейти в «ПСЖ». Отмечалось, что французы провели переговоры с агентом игрока и готовы активировать сумму отступных, которая составляет 100 млн евро.