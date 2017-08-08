«Атлетико» продлит контракт с Облаком, сумма отступных составит 150 млн евро
Источник: MarcaКомментарии
Тренерский штаб мадридского «Атлетико» доволен игрой голкипера сборной Словении Яна Облака.
Как сообщает Marca, испанский клуб не собирается продавать вратаря этим летом. Согласно источнику, руководство планирует продлить контракт с футболистом. По новому соглашению сумма отступных за голкипера составит 150 млн евро.
Ранее сообщалось, что Облак может перейти в «ПСЖ». Отмечалось, что французы провели переговоры с агентом игрока и готовы активировать сумму отступных, которая составляет 100 млн евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически