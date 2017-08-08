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«Атлетико» продлит контракт с Облаком, сумма отступных составит 150 млн евро

Источник:  MarcaКомментарии

Тренерский штаб мадридского «Атлетико» доволен игрой голкипера сборной Словении Яна Облака. 

Как сообщает Marca, испанский клуб не собирается продавать вратаря этим летом. Согласно источнику, руководство планирует продлить контракт с футболистом. По новому соглашению сумма отступных за голкипера составит 150 млн евро.

Ранее сообщалось, что Облак может перейти в «ПСЖ». Отмечалось, что французы провели переговоры с агентом игрока и готовы активировать сумму отступных, которая составляет 100 млн евро.

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