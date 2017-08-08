Виталий Мутко: Хочется, чтобы «Спартак» серьезно подготовился к Лиге чемпионов

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался об игре «Спартака» перед выступлением в Лиге чемпионов.

«В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру. Мы с таким трудом взяли шестое место по итогам прошлого сезона (в таблице коэффициентов УЕФА), теперь в следующем сезоне у нас в Лиге чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять.

И такое поражение от «Зенита», и если будут другие – это, конечно, плохо. Надеюсь, что «Спартак» прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге чемпионов», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, после четырех туров премьер-лиги «Спартак» набрал пять очков и занимает десятое место в премьер-лиге.