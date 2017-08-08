Экс-наставник «Ливерпуля»: Не думаю, что Коутиньо способен отказать «Барселоне»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о возможном трансфере Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Каталонский клуб подходит под его стиль игры. Не думаю, что Коутиньо способен отказать «Барселоне». Конечно, «Ливерпулю» будет трудно принять это решение. Но если он захочет уйти, то сделает это.

Любой клуб пытается сохранить хороших игроков. Для этого делается многое, но если футболист решил сменить обстановку, то его не остановить. Вообще, у больших игроков, а Коутиньо таковым является, свой собственный путь.

Что будет с «Ливерпулем»? Да, у клуба появятся большие деньги, но проблема в том, что до закрытия трансферного окна осталось слишком мало времени. Им придется серьезно поработать, чтобы найти достойную замену. Есть ли игроки, которые способны его заменть? Конечно. Другой вопрос – согласятся ли они на переход в «Ливерпуль», – цитирует специалиста Goal.