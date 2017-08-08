Главный арбитр матча «Зенит» – «Спартак» высказался о драке Адриано и Смольникова
Российский арбитр Михаил Вилков, судивший матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1), дал несколько комментариев по игре.
– «Зенит» в матчах со «Спартаком» в Питере, которые вы судите, то и дело забивает по пять голов. Почему так?
– Я тоже удивился. Три раза судил эти команды в Петербурге – и постоянно хозяева забивают пять. Вообще матчи с участием этих команд иногда легче судить, чем ФНЛ. Футболисты не мешают работать.
– Только в концовке возникла стычка, когда Смольников налетел на Луиса Адриано...
– Видел ситуацию так: развивалась атака «Спартака», но почувствовал, что происходит какой-то махач. Поворачиваюсь – а там Смольников врукопашную сошелся с Адриано. Поэтому пришлось красные показывать, – заявил Вилков в интервью «Российской газете».
Луис Адриано против Смольникова и Терентьева. Что это было#ЗенитСпартак pic.twitter.com/I7ypBsx493— Руслан Абушкин (@abushkin) 6 августа 2017 г.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция