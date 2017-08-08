Главный арбитр матча «Зенит» – «Спартак» высказался о драке Адриано и Смольникова

Российский арбитр Михаил Вилков, судивший матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1), дал несколько комментариев по игре.

– «Зенит» в матчах со «Спартаком» в Питере, которые вы судите, то и дело забивает по пять голов. Почему так?

– Я тоже удивился. Три раза судил эти команды в Петербурге – и постоянно хозяева забивают пять. Вообще матчи с участием этих команд иногда легче судить, чем ФНЛ. Футболисты не мешают работать.

– Только в концовке возникла стычка, когда Смольников налетел на Луиса Адриано...

– Видел ситуацию так: развивалась атака «Спартака», но почувствовал, что происходит какой-то махач. Поворачиваюсь – а там Смольников врукопашную сошелся с Адриано. Поэтому пришлось красные показывать, – заявил Вилков в интервью «Российской газете».