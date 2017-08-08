Михаил Вилков: Есть ощущение, что к судьям Промес относится так себе

Российский арбитр Михаил Вилков, судивший матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1), дал несколько комментариев по игре.

– А что за заминка была перед тем как Промесу пробить пенальти?

– Промес – хитрец. Поставил мяч рядом с точкой, а не на нее – это не по правилам. Какой-то модный ритуал. Пришлось поправить. С большим уважением к Квинси отношусь, он игрок европейского уровня. Но есть ощущение, что к судьям относится так себе, – заявил Вилков в интервью «Российской газете».