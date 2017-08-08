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Борис Майоров: Канадцы из Европы и мечтать не могли об Олимпиаде. Вот и показывают боевой характер

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о матче сборных России и Канады на турнире в Сочи (3:2).

- В нашей олимпийской сборной сейчас нет многих известных мастеров, которые железно сыграют за Россию на Зимних играх, - напоминает Борис Майоров. - Но вот шанс туда попасть есть у всех! Вот наши молодые игроки и рвутся в бой. Отсюда и агрессия, и излишки эмоций.

У европейских канадцев состав более возрастной. Но и там похожая ситуация. Пока идет просмотр игроков. Среди хоккеистов, которые пару лет назад еще и мечтать не смели, что могут представлять сборную Канады на Олимпиаде. Многих из них тренер видит в первый раз. И смотрит не только на уровень мастерства, но и на характер игрока.

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