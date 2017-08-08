Екатерина Реброва: Прошу всех не писать мне и Артему гадости
Жена голкипера «Спартака»
Артема Реброва Екатерина обратилась в инстаграме к болельщикам команды.
«Такими мы пришли в «Спартак»! Шесть лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность! Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом!
Поэтому всех прошу не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе! Ты у меня самый лучший, и у тебя еще все только начинается! Все еще впереди», – написала Екатерина Реброва в инстаграме.
Напомним, в четвертом туре премьер-лиги «Спартак» проиграл на выезде «Зениту» (1:5). Пятый гол соперника Ребров забил в свои ворота.
Такими мы пришли в спартак !!! 6 лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб , я вижу твою работы , твои переживания и твою бешеную трудоспособность !!!! Я думаю, ты уже доказал , что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом !!!! Поэтому всех прошу не писать мне и Артёму гадости , а оставить своё мнение при себе!!!! Ты у меня самый лучший, и у тебя ещё все только начинается !!! Все ещё впереди 💙 @rebrov32