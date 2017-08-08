Екатерина Реброва: Прошу всех не писать мне и Артему гадости

Жена голкипера «Спартака» Артема Реброва Екатерина обратилась в инстаграме к болельщикам команды.

«Такими мы пришли в «Спартак»! Шесть лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность! Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом!

Поэтому всех прошу не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе! Ты у меня самый лучший, и у тебя еще все только начинается! Все еще впереди», – написала Екатерина Реброва в инстаграме.

Напомним, в четвертом туре премьер-лиги «Спартак» проиграл на выезде «Зениту» (1:5). Пятый гол соперника Ребров забил в свои ворота.