«СКА-Хабаровск» выиграл у «Анжи», одержав первую победу в премьер-лиге
«СКА-Хабаровск» нанес
поражение «Анжи» (2:0) в матче пятого тура премьер-лиги на стадионе имени
Ленина в Хабаровске.
Первый гол в матче забил форвард Мирослав Маркович, перешедший в клуб из «Богемианса 1905». Этот гол стал первым для команды в премьер-лиге.
А в компенсированное ко второму тайму время окончательный счет в матче установил вышедший на замену полузащитник Николай Калинский.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» набрал первые очки и одержал первую победу в премьер-лиге. Теперь у «СКА-Хабароска» и «Анжи» по три очка.
В шестом туре 13 августа «СКА-Хабаровск» примет «Рубин», а «Анжи» на день раньше примет «Динамо».
Премьер-лига
5-й тур
Матч
СКА-Хабаровск - Анжи - 2:0 (0:0)
Голы
Маркович 68 (1:0). Калинский 90 (2:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Черевко, Димидко, Баляйкин (Калинский, 67), Габулов (Казанков, 46), Маркович, Корян (Никифоров, 73)
Анжи: Солосин, Фибель, Полуяхтов, Мусалов, Липартия (Мамтов, 58), Данченко, Афонин, Брызгалов, Базелюк (Кацаев, 57), Маркелов, Яковлев (Долгов, 71)
Предупреждения:
Эдиев, 57; Довбня, 89 - Фибель, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция