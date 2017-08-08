«СКА-Хабаровск» выиграл у «Анжи», одержав первую победу в премьер-лиге

«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Анжи» (2:0) в матче пятого тура премьер-лиги на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

Первый гол в матче забил форвард Мирослав Маркович, перешедший в клуб из «Богемианса 1905». Этот гол стал первым для команды в премьер-лиге.

А в компенсированное ко второму тайму время окончательный счет в матче установил вышедший на замену полузащитник Николай Калинский.

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Таким образом, «СКА-Хабаровск» набрал первые очки и одержал первую победу в премьер-лиге. Теперь у «СКА-Хабароска» и «Анжи» по три очка.

В шестом туре 13 августа «СКА-Хабаровск» примет «Рубин», а «Анжи» на день раньше примет «Динамо».

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