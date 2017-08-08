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Борис Майоров: Почему Капризов пока не забивает? Так в сборной и ЦСКА другие голеодоры есть

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Почему Капризов пока не забивает? Так в сборной и ЦСКА другие голеодоры есть
Фото: КХЛ-Фото

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался об игре нападающего Кирилла Капризова на турнире в Сочи.

- Почему Капризов не забивает? Ничего страшного, Кирилл участвует в опасных атаках и набирает очки на подыгрыше партнерам и в ЦСКА, и в олимпийской сборной, - отмечает Борис Майоров. - Все же в Уфе у него были привычные сильные партнеры, готовые всегда сыграть именно на него. И Капризов этим здорово пользовался. А в ЦСКА и сборной и другие голеодоры есть, все на равных. Приходится приспосабливаться к новым условиям.

Напомним, что в двух матчах олимпийской сборной России Капризов набрал три очка за результативные передачи.

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