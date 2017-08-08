Борис Майоров: Почему Капризов пока не забивает? Так в сборной и ЦСКА другие голеодоры есть

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался об игре нападающего Кирилла Капризова на турнире в Сочи.

- Почему Капризов не забивает? Ничего страшного, Кирилл участвует в опасных атаках и набирает очки на подыгрыше партнерам и в ЦСКА, и в олимпийской сборной, - отмечает Борис Майоров. - Все же в Уфе у него были привычные сильные партнеры, готовые всегда сыграть именно на него. И Капризов этим здорово пользовался. А в ЦСКА и сборной и другие голеодоры есть, все на равных. Приходится приспосабливаться к новым условиям.

Напомним, что в двух матчах олимпийской сборной России Капризов набрал три очка за результативные передачи.