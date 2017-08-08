«СКА-Хабаровск» – «Анжи». Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Во вторник прошел матч 5-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Анжи» (2:0). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.
1-ЫЙ Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л В РФПЛ! @fcska #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СКААнжи 1:0 68' Мирослав Маркович pic.twitter.com/TYEVWkSI1s— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СКААнжи 2:0 90+4' Николай Калинский pic.twitter.com/OzbOPHXnX7— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 августа 2017 г.
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