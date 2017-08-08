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«СКА-Хабаровск» – «Анжи». Видео голов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник прошел матч 5-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Анжи» (2:0). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.

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