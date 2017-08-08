Михаил Вилков: Если бы Глушакову доверили судить игру РФПЛ, он бы справился

Российский арбитр Михаил Вилков, судивший матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1), дал несколько комментариев «Российской газете».

– А во время игры как общение с игроками проходило?

– Очень помогал Денис Глушаков – не давал расслабиться! Хорошая у них дуэль получилась с Паредесом. За ними постоянно нужен был глаз да глаз. Денис хорошо разбирается в судействе. Если бы ему доверили судить игру РФПЛ, он бы справился. Без вопросов! Денису и всей нашей сборной желаю удачно выступить на чемпионате мира в следующем году.



