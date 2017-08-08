Михаил Вилков: Если бы Глушакову доверили судить игру РФПЛ, он бы справился
Российский арбитр Михаил Вилков, судивший матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1), дал несколько комментариев «Российской газете».
– А во время игры как общение с игроками проходило?
– Очень помогал Денис Глушаков – не давал расслабиться! Хорошая у них дуэль получилась с Паредесом. За ними постоянно нужен был глаз да глаз. Денис хорошо разбирается в судействе. Если бы ему доверили судить игру РФПЛ, он бы справился. Без вопросов! Денису и всей нашей сборной желаю удачно выступить на чемпионате мира в следующем году.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция