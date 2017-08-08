Ученые признали хроническую усталость серьезным заболеванием
Ученые предупреждают об опасности синдрома хронической
усталости.
В организме, который
не успевает восстанавливаться после нагрузок и переутомлений, происходит
скопление белков определенной группы, а они, в свою очередь, провоцируют
воспалительные процессы. Синдром
хронической усталости является реальным заболеванием, имеющим массу
последствий. Иными словами, эта болезнь диагностируется, поддается лечению и
даже позволяет взять больничный для полноценного отдыха.
Если человека тревожат недомогание, спазмы, проблемы со сном
и головные боли, необходимо уделить проблеме должное внимание, иначе возникнут
воспалительные процессы.
Появление последних обусловлено тем, что нервной системе
приходится функционировать в режиме максимального напряжения, а потому в
определенный момент она уже справляется со всеми задачами и не может переключиться.
Как результат - в организме человека происходит накопление белков, вызывающих
воспаления.