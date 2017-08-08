Ученые признали хроническую усталость серьезным заболеванием

Ученые предупреждают об опасности синдрома хронической усталости.



В организме, который не успевает восстанавливаться после нагрузок и переутомлений, происходит скопление белков определенной группы, а они, в свою очередь, провоцируют воспалительные процессы. Синдром хронической усталости является реальным заболеванием, имеющим массу последствий. Иными словами, эта болезнь диагностируется, поддается лечению и даже позволяет взять больничный для полноценного отдыха.

Если человека тревожат недомогание, спазмы, проблемы со сном и головные боли, необходимо уделить проблеме должное внимание, иначе возникнут воспалительные процессы.

Появление последних обусловлено тем, что нервной системе приходится функционировать в режиме максимального напряжения, а потому в определенный момент она уже справляется со всеми задачами и не может переключиться. Как результат - в организме человека происходит накопление белков, вызывающих воспаления.