Россия откроет ЧМ-2018 матчем с Францией

Стал известен календарь чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Копенгагене и Хернинге.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе A на Royal Arena в Копенгагене с Францией (4 мая), Австрией (6 мая), Белоруссией (7 мая), Чехией (10 мая), Швейцарией (12 мая), Словакией (14 мая) и Швецией (15 мая).

Другую группу составят Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Южная Корея. Матчи этой группы примет арена Jyske Bank Boxen в Хернинге.

Напомним, Дания в первый раз в своей истории примет чемпионат мира. На 17 мая на турнире запланированы четвертьфиналы, на 19 мая – полуфиналы. А матч за третье место и финал пройдут 20 мая.