Александр Григорян: «Анжи» доминировал, но был пойман на контратаках

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение махачкалинского клуба в 5-м туре РФПЛ от «СКА-Хабаровск» (0:2).

«Игра действительно была очень сложной и изобиловала огромным количеством единоборств. В первом тайме пытались комбинировать, провели несколько комбинаций и неплохих подходов к воротам. Во втором тайме доминировали, но были пойманы на контратаках.

Что не получилось? Вскрыть массированную оборону соперника Хабаровска и нейтрализовать быстрые контратаки. Хочу поздравить соперника с победой и пожелать удачи», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».

«СКА-Хабаровск» набрал первые очки и одержал первую победу в премьер-лиге. Теперь у «СКА-Хабароска» и «Анжи» по три очка.

В шестом туре 13 августа «СКА-Хабаровск» примет «Рубин», а «Анжи» на день раньше примет «Динамо».

ВИДЕО ГОЛОВ