Александр Григорян: «Анжи» доминировал, но был пойман на контратаках
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение махачкалинского клуба в 5-м туре РФПЛ от «СКА-Хабаровск» (0:2).
«Игра действительно была очень сложной и изобиловала огромным количеством единоборств. В первом тайме пытались комбинировать, провели несколько комбинаций и неплохих подходов к воротам. Во втором тайме доминировали, но были пойманы на контратаках.
Что не получилось? Вскрыть массированную оборону соперника Хабаровска и нейтрализовать быстрые контратаки. Хочу поздравить соперника с победой и пожелать удачи», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».
«СКА-Хабаровск» набрал первые очки и одержал первую победу в премьер-лиге. Теперь у «СКА-Хабароска» и «Анжи» по три очка.
В шестом туре 13 августа «СКА-Хабаровск» примет «Рубин», а «Анжи» на день раньше примет «Динамо».
Матч
СКА-Хабаровск - Анжи - 2:0 (0:0)
Голы
Маркович 68 (1:0). Калинский 90 (2:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Черевко, Димидко, Баляйкин (Калинский, 67), Габулов (Казанков, 46), Маркович, Корян (Никифоров, 73)
Анжи: Солосин, Фибель, Полуяхтов, Мусалов, Липартия (Мамтов, 58), Данченко, Афонин, Брызгалов, Базелюк (Кацаев, 57), Маркелов, Яковлев (Долгов, 71)
Предупреждения:
Эдиев, 57; Довбня, 89 - Фибель, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция