«Тосно» – ЦСКА. Акинфеев не примет участия в матче
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Вратарь ЦСКА Игорь
Акинфеев продолжает тренироваться по индивидуальной программе и не полетит в
Петербург на матч 5-го тура РФПЛ против «Тосно», сообщает официальный сайт
армейцев.
Акинфеев получил травму, из-за которой также пропустил матч
4-го тура против «Рубина», в ответной игре третьего квалификационного раунда
Лиги чемпионов против АЕКа.
Напомним, матч «Тосно» – ЦСКА пройдет 9 августа в Петербурге
на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию встречи.
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