Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск2 : 0Анжи
Футбол  Амкар- : -Уфа
Футбол  Ростов (мол)- : -Динамо (мол)
Футбол  Реал- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» – ЦСКА. Акинфеев не примет участия в матче

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает тренироваться по индивидуальной программе и не полетит в Петербург на матч 5-го тура РФПЛ против «Тосно», сообщает официальный сайт армейцев.

Акинфеев получил травму, из-за которой также пропустил матч 4-го тура против «Рубина», в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа.

Напомним, матч «Тосно» – ЦСКА пройдет 9 августа в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тамбов» интересуется капитаном «Тосно» КашчеланомПолузащитник «Тосно» Младен Кашчелан сообщил о возможности перехода в клуб ФНЛ «Тамбов».В «Спартаке» нашли крайнего, а «Зенит» на радостях устроил распродажу (видео)В «Спартаке» нашли крайнего, а «Зенит» на радостях устроил распродажу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: ЦСКА сейчас не настолько сильнее «Рубина», чтобы отыграть два голаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче четвертого тура чемпионата России между ЦСКА и «Рубином» (1:2).Владимир Быстров: Хотел играть дома и никуда не уезжатьПолузащитник Владимир Быстров, подписавший однолетний контракт с «Тосно», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от перехода.
Футбол
Александр Григорян: «Анжи» доминировал, но был пойман на контратаках
Россия откроет ЧМ-2018 матчем с Францией
Футбол
«СКА-Хабаровск» – «Анжи». Видео голов
Футбол
«СКА-Хабаровск» выиграл у «Анжи», одержав первую победу в премьер-лиге
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости