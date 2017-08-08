«Тосно» – ЦСКА. Акинфеев не примет участия в матче

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает тренироваться по индивидуальной программе и не полетит в Петербург на матч 5-го тура РФПЛ против «Тосно», сообщает официальный сайт армейцев.

Акинфеев получил травму, из-за которой также пропустил матч 4-го тура против «Рубина», в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа.

Напомним, матч «Тосно» – ЦСКА пройдет 9 августа в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.