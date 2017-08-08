Призовой фонд The International 2017 превысил $24 миллиона

Роман «Resolut1on» Фоминок: Я очень благодарен Team Empire за то, что они предоставили именно мне этот шанс

Роман «Resolut1on» Фоминок в интервью студии RuHub рассказал о том, как он попал на замену в Team Empire, о своих планах на будущее, а также поделится опытом профессионального киберспортсмена.