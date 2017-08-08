Призовой фонд The International 2017 превысил $24 миллиона
Призовой фонд турнира The International 2017 превысил отметку в 24 миллиона долларов.
As The International continues, the prize pool is now over $24 MILLION USD. HURRAH!! #TI7 pic.twitter.com/w6oheylQBJ— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 8 августа 2017 г.
Призовой фонд чемпионата формируется за счет 25% от продаж внутриигровых предметов. Фонд будет расти вплоть до окончания турнира.
Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене».
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