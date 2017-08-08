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Призовой фонд The International 2017 превысил $24 миллиона

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Призовой фонд турнира The International 2017 превысил отметку в 24 миллиона долларов.


Призовой фонд чемпионата формируется за счет 25% от продаж внутриигровых предметов. Фонд будет расти вплоть до окончания турнира.

Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене».

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