Фаткуллина проведет утреннюю зарядку для жителей Челябинска

Как сообщает Znak, 10 августа в Челябинске чемпионка мира по конькобежному спорту Ольга Фаткуллина планирует провести «Зарядку со звездой».

Согласно источнику, который ссылается на администрацию города, спортсменка покажет разминку, которую она обычно выполняет перед тренировкой. После этого Фаткуллина проведет автограф сессию.

Отмечается, что акция посвящена Дню физкультурника.