Агент Лодыгина: Юрий был бы рад играть в Италии
Источник: Calcio MercatoКомментарии
Агент
вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина Анестис Цетенис прокомментировал возможный
переход своего клиента в клуб Серии А.
– Все футболисты хотели бы играть в чемпионате такого
уровня, как Серия А, и Юрий был бы очень рад приехать играть в Италию.
– Есть
ли шанс, что «Зенит» отпустит Лодыгина?
– На самом деле возможность есть, но не уверен. Все будет зависеть от условий, которые будут созданы, – приводит слова Цетениса Calciomercato.
Напомним, ранее СМИ сообщили об интересе к Лодыгину со
стороны «Лацио». Римский клуб рассматривает его как сменщика основного вратаря
Томаса Стракоши.
Лодыгин выступает за «Зенит» с 2013 года. За это время он провел 100 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 87 мячей.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически