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Агент Лодыгина: Юрий был бы рад играть в Италии

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Агент вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина Анестис Цетенис прокомментировал возможный переход своего клиента в клуб Серии А.

– Все футболисты хотели бы играть в чемпионате такого уровня, как Серия А, и Юрий был бы очень рад приехать играть в Италию.

– Есть ли шанс, что «Зенит» отпустит Лодыгина?
– На самом деле возможность есть, но не уверен. Все будет зависеть от условий, которые будут созданы, – приводит слова Цетениса Calciomercato.

Напомним, ранее СМИ сообщили об интересе к Лодыгину со стороны «Лацио». Римский клуб рассматривает его как сменщика основного вратаря Томаса Стракоши.

Лодыгин выступает за «Зенит» с 2013 года. За это время он провел 100 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 87 мячей.

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