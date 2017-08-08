Алексей Поддубский: Было принципиально одержать первую победу, а не обыграть Григоряна
Главный тренер «СКА-Хабаровска»
Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) в пятом туре
премьер-лиги на стадионе имени Ленина в Хабаровске.
«У нас было на день меньше для восстановления, поэтому в первом тайме не успевали за подборами. В перерыве была установка терпеть и добавить, как бы тяжело ни было.
Что касается новичка команды Марковича, то нападающего оценивают по голам. Он забил. Дальше думайте.
Было ли принципиально выиграть у бывшего тренера команды Александра Григоряна? Для меня непринципиально. Принципиально было одержать первую победу», – сказал Поддубский в интервью телеканалу «Наш футбол».
Напомним, в этом матче дебютанты премьер-лиги забили первый гол, набрали первые очки, одержали первую победу и впервые сыграли «на ноль» в высшем дивизионе.
Матч
СКА-Хабаровск - Анжи - 2:0 (0:0)
Голы
Маркович 68 (1:0). Калинский 90 (2:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Черевко, Димидко, Баляйкин (Калинский, 67), Габулов (Казанков, 46), Маркович, Корян (Никифоров, 73)
Анжи: Солосин, Фибель, Полуяхтов, Мусалов, Липартия (Мамтов, 58), Данченко, Афонин, Брызгалов, Базелюк (Кацаев, 57), Маркелов, Яковлев (Долгов, 71)
Предупреждения:
Эдиев, 57; Довбня, 89 - Фибель, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция