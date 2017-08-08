Алексей Поддубский: Было принципиально одержать первую победу, а не обыграть Григоряна

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) в пятом туре премьер-лиги на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

«У нас было на день меньше для восстановления, поэтому в первом тайме не успевали за подборами. В перерыве была установка терпеть и добавить, как бы тяжело ни было.

Что касается новичка команды Марковича, то нападающего оценивают по голам. Он забил. Дальше думайте.

Было ли принципиально выиграть у бывшего тренера команды Александра Григоряна? Для меня непринципиально. Принципиально было одержать первую победу», – сказал Поддубский в интервью телеканалу «Наш футбол».

Напомним, в этом матче дебютанты премьер-лиги забили первый гол, набрали первые очки, одержали первую победу и впервые сыграли «на ноль» в высшем дивизионе.