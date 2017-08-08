Агент: Луан может пройти медобследование для «Спартака» в конце недели

Бразильский форвард «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в московский «Спартак».

«Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», – заявил агент игрока Жаир Канту Пейшото, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что красно-белые договорились с «Гремио», однако, трансфер не состоялся из-за разногласий с представителями игрока, которым принадлежат 30 процентов прав.

Добавим, что 24-летний Луан провел один матч за сборную Бразилии и выиграл золото ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

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