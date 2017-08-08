Официально: «Сент-Этьен» арендовал Эрнани
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Полузащитник «Зенита»
Эрнани проведет следующий сезон на правах аренды в «Сэнт-Этьене», сообщает
официальный сайт петербургского клуба.
Ранее итальянские СМИ сообщали что «Сент-Этьен» получит право
выкупа игрока за 12 миллионов евро.
Напомним, Эрнани перешел в «Зенит» зимой 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 8 миллионов евро. За это время он провел 9 матчей в составе петербургского клуба.
Портал transfermarkt.de оценивает стоимость полузащитника в 4 миллиона евро.
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