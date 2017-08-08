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Владимир Быстров: В нынешнем чемпионате России у «Зенита» не будет конкурентов

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров – о поражении красно-белых и шансах питерской команды на победу в РФПЛ.

«Зенит» хорошо настроился на эту встречу и не оставил ни одного шанса «Спартаку». И дело здесь не в итоговом результате. В игре. «Зенит» победил заслуженно, по делу. Летом клуб усилился и сейчас показывает хорошую игру. Думаю, в нынешнем чемпионате России у «Зенита» не будет конкурентов.

Уверяю вас, если бы сейчас у «Зенита» было ноль набранных очков, их все равно считали бы главным претендентом на золотые медали. К тому же не забывайте, трансферное окно не закрылось, «Зенит» еще будет усиливаться. Остальные же клубы не только не укрепились, но даже ослабились», – цитирует Быстрова «Спорт день за днем».

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40; Терентьев, 90 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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