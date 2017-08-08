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«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодежного первенства и набрал очки во второй игре подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит»-м в матче пятого тура молодежного первенства в гостях сыграл вничью с «Уралом»-м со счетом 2:2.

У хозяев отличились Никита Муромский и Никита Глушков. У гостей – Дмитрий Плетнев и Максим Бачинский.

«Зенит»-м с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства. «Урал»-м с одним баллом идет на 15-м месте.

Напомним, в 6-м туре молодежного первенства команда Александра Горшкова 12 августа примет «Ахмат»-м, уральцы в тот же день сыграют в Туле против «Арсенала»-м.

Матч

Урал (мол) - Зенит (мол) - 2:2 (0:0)

Место и дата

08 августа 12:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция

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