«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодежного первенства и набрал очки во второй игре подряд

«Зенит»-м в матче пятого тура молодежного первенства в гостях сыграл вничью с «Уралом»-м со счетом 2:2.

У хозяев отличились Никита Муромский и Никита Глушков. У гостей – Дмитрий Плетнев и Максим Бачинский.

«Зенит»-м с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства. «Урал»-м с одним баллом идет на 15-м месте.

Напомним, в 6-м туре молодежного первенства команда Александра Горшкова 12 августа примет «Ахмат»-м, уральцы в тот же день сыграют в Туле против «Арсенала»-м.