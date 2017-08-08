«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче молодежного первенства и набрал очки во второй игре подряд
«Зенит»-м в матче
пятого тура молодежного первенства в гостях сыграл вничью с «Уралом»-м со
счетом 2:2.
У хозяев отличились Никита Муромский и Никита Глушков. У
гостей – Дмитрий Плетнев и Максим Бачинский.
«Зенит»-м с четырьмя очками занимает 11-е место в турнирной
таблице первенства. «Урал»-м с одним баллом идет на 15-м месте.
Напомним, в 6-м туре молодежного первенства команда Александра Горшкова 12 августа примет «Ахмат»-м, уральцы в тот же день сыграют в Туле против «Арсенала»-м.
Матч
Урал (мол) - Зенит (мол) - 2:2 (0:0)
Место и дата
08 августа 12:00, манеж «Урал», Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически