Екатеринбург хочет принять выставочный этап «Тур де Франс»

Выставочный этап многодневки «Тур де Франс» может пройти в Екатеринбурге, сообщает Znak.com. Идея о проведении в городе такой гонки принадлежит экс-президенту Федерации велосипедного спорта России и бывшему генеральному директору «Уралвагонзавода» Олегу Сиенко.

Отметим, что в последнее время свердловские чиновники увлеклись велосипедным спортом. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев стал проводить инспекции на велосипеде. В прошлые выходные глава региона возглавил велопрогулку вокруг озера Шарташ. Вместе с ним в «Тур де Шарташ» приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Орлов и министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.