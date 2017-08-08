Екатеринбург хочет принять выставочный этап «Тур де Франс»
Источник: Znak.comКомментарии
Выставочный этап
многодневки «Тур де Франс» может пройти в Екатеринбурге, сообщает Znak.com. Идея
о проведении в городе такой гонки принадлежит экс-президенту Федерации
велосипедного спорта России и бывшему генеральному директору «Уралвагонзавода»
Олегу Сиенко.
Отметим, что в последнее время свердловские чиновники
увлеклись велосипедным спортом. Врио губернатора Свердловской области Евгений
Куйвашев стал проводить инспекции на велосипеде. В прошлые выходные глава региона возглавил велопрогулку
вокруг озера Шарташ. Вместе с ним в «Тур де Шарташ» приняли участие первый
заместитель губернатора Алексей Орлов и министр физической культуры и спорта
Леонид Рапопорт.
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