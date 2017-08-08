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Екатеринбург хочет принять выставочный этап «Тур де Франс»

Источник:  Znak.comКомментарии

Выставочный этап многодневки «Тур де Франс» может пройти в Екатеринбурге, сообщает Znak.com. Идея о проведении в городе такой гонки принадлежит экс-президенту Федерации велосипедного спорта России и бывшему генеральному директору «Уралвагонзавода» Олегу Сиенко.

Отметим, что в последнее время свердловские чиновники увлеклись велосипедным спортом. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев стал проводить инспекции на велосипеде. В прошлые выходные глава региона возглавил велопрогулку вокруг озера Шарташ. Вместе с ним в «Тур де Шарташ» приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Орлов и министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

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