Официально: Полузащитник «Атлетико» Краневиттер перешел в «Зенит»

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Контракт с 24-летним полузащитником заключен на четыре года.

Напомним, в составе «Атлетико» полузащитник провел 11 матчей, начиная с сезона-2015/16. В сезоне-2016/17 он выступал на правах аренды за «Севилью», и сыграл за нее в 57 встречах. Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Таблица трансферов РФПЛ