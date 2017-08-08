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Valve снизила точность Tec-9 при быстрой стрельбе и исправила баг с приседанием и прыжком

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Valve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором снизила точность пистолета Tec-9 при быстрой стрельбе, а также исправила баг с приседанием и прыжком (Crouch bug).

Список изменений:

• Началась работа над переработкой пистолетов с целью увеличить нужду в скилле при обращении с оружием;
• Tec-9 был приспособлен под более умелое обращение и навыки стрельбы, сохранив его высокую мобильность;
• Немного улучшена точность попадания первого выстрела с Tec-9;
• Значительно снижена точность Tec-9 при быстрой стрельбе;
• Магазин Tec-9 теперь вмещает 18 патронов, а запас — 90;
• Исправлен баг с приседанием и прыжком. При его исполнении игроки могут вас заметить и услышать;
• Исправлены недоработки с воспроизведением звука при ситуациях, когда игрока заслоняет стена.
• Упрощен запуск игрового клиента на Linux.

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