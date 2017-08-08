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Джано Ананидзе: В Грузии после победы «Спартака» в чемпионате России был большой праздник

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Хавбек московского «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал победу красно-белых в РФПЛ по итогам минувшего сезона, а также рассказал о реакции на своей родине в Грузии.

«Все эти годы шел к ней. Когда наконец достиг цели, больше ни о чем не думаешь – «летаешь». Я с четырех лет гоняю мяч, в 24 года стал чемпионом России. А Россия ведь не маленькая страна. Она огромная. И ты осознаешь, что победил со «Спартаком» – легендарным, самым титулованным клубом страны. Те эмоции не передать словами! Рад за многочисленных поклонников красно-белых, которые тоже долго ждали нашей победы. Хочу выиграть чемпионат еще много раз.

В Грузии после победы «Спартака» в чемпионате России был большой праздник. Все гуляли в ресторане. Правда, без меня: мероприятие состоялось сразу после того, как нам вручили кубок в Москве. Друзья звонили мне по Viber, показывали, как отмечают победу. Вообще получил много поздравлений. Даже из правительства Грузии звонили. Для меня это очень приятно: столько людей тебя уважает!», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

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