Александр Бубнов: Для меня «Уфа» – очевидный фаворит в матче с «Амкаром»
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал
прогноз на матч пятого тура премьер-лиги «Амкар» – «Уфа».
«Несмотря
на то, что «Амкар» играет дома, для меня фаворит очевиден. У «Уфы»
хорошо организована игра в обороне, и есть острые нападающие, которые
способны принести им три очка в Перми», – приводит Sportbox.ru слова
Бубнова.
Напомним, после сегодняшней победы «СКА-Хабаровска» «Амкар» остается единственной командой, которая пока не набрала ни одного очка в чемпионате. На счету «Уфы» две победы и две ничьи в четырех матчах.
Матч «Амкар» – «Уфа» пройдет во вторник на стадионе «Звезда» в Перми. Начало – 17:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
«Амкар» – «Уфа». История противостояния
Матч
Место и дата
08 августа 17:30, Звезда, Онлайн-трансляция
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