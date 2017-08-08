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Александр Бубнов: Для меня «Уфа» – очевидный фаворит в матче с «Амкаром»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч пятого тура премьер-лиги «Амкар» – «Уфа».

«Несмотря на то, что «Амкар» играет дома, для меня фаворит очевиден. У «Уфы» хорошо организована игра в обороне, и есть острые нападающие, которые способны принести им три очка в Перми», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Напомним, после сегодняшней победы «СКА-Хабаровска» «Амкар» остается единственной командой, которая пока не набрала ни одного очка в чемпионате. На счету «Уфы» две победы и две ничьи в четырех матчах.

Матч «Амкар» – «Уфа» пройдет во вторник на стадионе «Звезда» в Перми. Начало – 17:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

«Амкар» – «Уфа». История противостояния

Матч

Амкар - Уфа

Место и дата

08 августа 17:30, Звезда, Онлайн-трансляция

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