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«Амкар» – «Уфа». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче 5-го тура РФПЛ на стадионе «Звезда» в Перми «Амкар» примет «Уфу».

Всего эти команды провели между собой 6 официальных встреч: одна победа у пермяков, три ничьи и две победы у уфимцев, разница мячей – 6:5 в пользу «Уфы».

В Перми команды провели три матча: 0:1 (8 августа 2014 года), 1:0 (16 мая 2016 года) и 1:1 (15 апреля 2017 года).

Матч

Амкар - Уфа

Место и дата

08 августа 17:30, Звезда, Онлайн-трансляция

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