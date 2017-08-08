Константин Генич – о переходе Краневиттера: Трансферная кампания «Зенита» – топ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – о переходе Матиаса Краневиттера в «Зенит». Напомним, аргентинский полузащитник пополнил состав российского клуба из мадридского «Атлетико».
«Хорошее приобретение. Злой, агрессивный, с объемом. Такой Симеоне-стайл. Трансферная кампания «Зенита» – топ», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Хорошее приобретение. Злой, агрессивный, с объёмом. Такой Симеоне-стайл. Трансферная кампания Зенита - топ:) https://t.co/aijKZWQCUJ— Константин Генич (@GenichK) 8 августа 2017 г.
Добавим, что контракт хавбека с новой командой рассчитан на 4 года.
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