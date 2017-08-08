Константин Генич – о переходе Краневиттера: Трансферная кампания «Зенита» – топ

Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин высказался о вратарской позиции в стане красно-белых.

Сметанин считает, что Селихов должен занять место в основе «Спартака»

Сметанин считает, что Селихов должен занять место в основе «Спартака» Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин высказался о вратарской позиции в стане красно-белых.

Официально: Полузащитник «Атлетико» Краневиттер перешел в «Зенит» Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.