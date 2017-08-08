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Форвард сборной Уэльса: Переход Бэйла серьезно скажется на чемпионате Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Бернли», а также партнер Гарета Бэйла по сборной Уэльса Сэм Воукс, высказался о возможном возвращении своего соотечественника в АПЛ.

«Думаю, его переход серьезно скажется на чемпионате. Бэйл – самый настоящий талант. Это просто фантастический игрок. Было бы здорово вновь увидеть его здесь. Гарет выделяется среди остальных даже на тренировках», – цитирует Воукса Sky Sports.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что клуб готов побороться за Бэйла, если тот решит покинуть «Реал».

Добавим, что ранее полузащитник выступал за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

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