Кашчелан покинул «Тосно»

Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.

Ранее Кашчелан заявил, что, возможно, станет игроком клуба ФНЛ «Тамбова».

Напомним, Кашчелан выступал за «Тосно» с 2016 года. В составе команды из Ленинградской области он провел 49 матчей и забил 2 гола.

«Тосно» с 3 очками занимает 12-е место в РФПЛ, «Тамбов» с девятью баллами идет на девятом месте в ФНЛ.

Таблица трансферов РФПЛ