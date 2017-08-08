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Кашчелан покинул «Тосно»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.

Ранее Кашчелан заявил, что, возможно, станет игроком клуба ФНЛ «Тамбова».

Напомним, Кашчелан выступал за «Тосно» с 2016 года. В составе команды из Ленинградской области он провел 49 матчей и забил 2 гола.

«Тосно» с 3 очками занимает 12-е место в РФПЛ, «Тамбов» с девятью баллами идет на девятом месте в ФНЛ.

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